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22/03/2021 09:02

【發展論壇】王一鳴：美聯儲政策或對中國資本流入產生逆向影響

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行貨幣政策委員會委員王一鳴在中國發
展高層論壇上表示，隨著全球經濟復甦和需求的恢復性增長，疊加寬鬆的流動性，將引發大宗商
品價格大幅上漲，而一旦通脹的預期得到確認，貨幣政策就要被逼逆向調整，成為經濟復甦中潛
在的風險挑戰。若美聯儲政策邊際調整，可能對中國的資本流入產生一定的逆向變化影響。
　　他指出，需要國際社會攜起手共同面對，在疫苗分配、宏觀政策協調、維護金融市場穩定、
推動綠色復甦等方面加強多邊合作，「在這個過程中，中美作為兩個最大的經濟體應該發揮更重
要的作用。」
　　王一鳴並稱，今年設定６％以上的預期增長目標，體現了中國將追求更高質量、更有效率、
更可持續的增長，也為應對不確定性、防範風險和結構性改革預留了空間。伴隨中國經濟逐步恢
復常態，宏觀政策的正常化也被提上了議程，考慮到中國經濟恢復仍然存在結構性差異、中小微
企業仍面臨困難，宏觀政策要保持對經濟恢復的必要的支持力度，在穩增長與防風險之間把握平
衡。
　　王一鳴並表示，目前盡管已開始疫苗接種，全球經濟也有復甦回暖的跡象，但來自外部和內
部的不可預知的風險仍然存在且嚴峻。
　　２０日，人行貨幣政策委員會專家如期「換班」，蔡昉、王一鳴履新。劉世錦繼續擔任貨幣
政策委員會委員，劉偉、馬駿不再擔任貨幣政策委員會委員職務。

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