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22/03/2021 09:08

【大國博弈】中國軍方擬禁特斯拉，馬斯克：若從事間諜活動被關閉

　　《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述消息人士指，中國軍方已禁止特斯拉汽車進入軍事設
施區域，稱車上安裝的攝像頭能夠監控司機行為，存在安全疑慮。
　　此前，《華爾街日報》亦報道，中國政府正在限制軍方、敏感行業國企和重要機關的工作人
員使用特斯拉汽車，理由是擔心特斯拉汽車可能導致國家安全信息洩露。
　　特斯拉首席執行官馬斯克早前再推特上承認，特斯拉的車內攝像頭可以監測車主的駕駛行為

　　有分析認為，這是中國對美國企業加強審查的最新跡象，就像是美國以國家安全理由針對華
為祭出的舉措。特別是消息出來的時間點，正值中美阿拉斯加會談期間。
　　中國官方目前尚未對相關報道做出回應。馬斯克２０日通過網絡參加中國發展高層論壇會議
時表示：「如果特斯拉用汽車在中國或者其他地方從事間諜活動，我們將被關閉，對特斯拉來說
，我們有很強的保密意願，對於商業企業來說，對保護隱私和保密非常重視。」
　　特斯拉中國亦發布聲回應稱，特斯拉用戶使用的車輛不存在通過車內攝像頭侵犯用戶個人隱
私的行為。所有中國市場上的特斯拉用戶車輛均未開啟車內攝像頭。特斯拉高度重視用戶隱私的
保護，特斯拉配備了安全等級全球領先的網絡安全體系以確保用戶隱私保護。（ｌｃ）

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