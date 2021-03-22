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22/03/2021 09:33

【發展論壇】李揚：對外開放將面臨國際收支、對外資產負債等風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家金融與發展實驗室理事長李揚在中國
發展高層論壇上表示，中國進一步金融對外開放，國內外金融市場更密切地打通後，中國將面臨
國際收支、對外資產負債、海外利益保護等方面的風險；若要實現「制度性對外開放」，需要處
理好知識產權保護、競爭中性、國企改革等問題。
　　他表示，金融業進一步對外開放，國際收支的健康問題，將成為一個比現在更突出的問題。
過去中國可以通過資本項目管制將該問題「屏蔽掉」，但是如果是進一步制度性對外開放，國際
收支的平衡問題則需要更科學。
　　李揚表示，主要說的是由企業自己執行的，在境外的一些活動產生的資產和負債；這些資產
負債並不能夠非常及時地反映在國家的整個資產負債表裏，但它是存在的，而且國家是有連帶責
任的。」他舉例稱，亞洲金融危機時，韓國的主要問題就是大量的大企業在境外自主負債，到期
時還不了，引致整個國家主權債務危機。
　　李揚並表示，中國對外投資的管理還有待改善，「自我競爭，自我壓價，自拆後台的情況是
要避免的」；同時，加強海外利益保護，不能遇到「政治危機、軍事危機，然後我們的投資就打
水漂了」。
　　李揚認為，中國在「十四五」以及今後更長時間裏，都將進行「制度性開放」，其相比「政
策性開放」的隨意性，基本要求主要體現在與國際管理和最佳實踐相銜接；未來中國需要進一步
處理好知識產權保護、競爭中性、國企改革等問題。

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