【人行操作】３月ＬＰＲ連續第十一個月持平，符合預期

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日公布３月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價，一

年期利率為３﹒８５％，五年期以上品種利率４﹒６５％，為連續第１１個月持平，符合市場預

期，並與中期借貸便利（ＭＬＦ）利率走勢同步，亦呼應了人行近來連續釋放的政策穩定信號。

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