【人行操作】光證料人行最快３月底定向降準，釋放資金規模有限

《經濟通通訊社２２日專訊》光大證券首席金融業分析師王一峰最新發布的報告稱，預計人

行２０２１年普惠金融定向降準將於３月底或４月初落地，但釋放的資金規模相對有限，規模或

在５００－１０００億元人民幣左右。有小部分上市城商行和非上市銀行將在２０２１年考核中

晉級二擋，享受１﹒５％的降準優惠；六大行＋全國性股份制商業銀行不再釋放降準資金。

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