【大國博弈】瑞士公開批評中國人權狀況惡化，中方稱屬無端指責

《經濟通通訊社２２日專訊》瑞士政府上周五（１９日）公布對華新戰略，幾乎沒有具體的

政策變化，但聲明指兩國之間的價值觀「有明顯分別」，需要確保對華政策明確及一致。瑞士作

為中立國，外長卡西斯罕有地上公開表示，中國是實際上的一黨專政國家，並有愈來愈專制的傾

向，壓迫異見人士及少數民族，但北京愈來愈不願意討論人權狀況惡化的問題。

值得注意的是，瑞士公開對華戰略的時機較為敏感，因瑞士有意與中國修訂自由貿易協定，

且正在檢視中歐投資協定，同時外界要求瑞士政府限制中國投資的呼聲愈來愈高。



＊中國大使館：瑞士對中國政治制度、人權等進行無端指責和攻擊＊



中國駐瑞士大使館發聲明回應指，瑞士對中國政治制度、少數民族政策和人權發展狀況等進

行無端指責和攻擊，對中國貼上惡意標籤，向外界釋放出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。使

館強調中國始終重視和保護人權，特別是少數民族的權益，中國人民享有充分的民主與自由，希

望瑞士摒棄意識形態偏見，尊重中國人民對適合本國國情發展道路和社會制度的選擇。

香港去年通過港區國安法，瑞士外長曾公開批評該法律危及瑞士在港企業，批評中國嚴重侵

犯人權，一度引發中方強烈反應。有外界認為若瑞士參與對中國官員的制裁，將帶來重大威懾力

。（ｅｙ）（ｚｚ）

