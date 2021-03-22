【債務風險】方正集團遭申報２５００億人幣債務，此前啟破產重整

《經濟通通訊社２２日專訊》知名高校北京大學旗下企業方正集團，去年期出現債務爆雷，

並遭法院受理破產重整申請。集團管理人上周五（１９日）在上清所公告稱，集團共７３０家債

權人向管理人申報了７４１筆債權，涉及金額共計２４９３﹒９億元人民幣。

方正集團的重整投資者為珠海國資、平安保險（０２３１８）（滬：６０１３１８）及深圳

市特發集團組成的聯合體。（ｅｙ）

