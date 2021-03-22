【大國博弈】崔天凱稱中美差異更需交流，美官員指沒協議恢復對話

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登上任後首次中美高層接觸，雙方在阿拉斯加展開

的三輪會談已經結束，會後不發聯合聲明。中國駐美大使崔天凱返回華盛頓，他在社交網站表示

，對話坦率、具建設性和有益處，中美差異反映兩國未來需要進行有效交流。他指中美之間可以

在全球暖化等議題上合作。

《新華社》報道，雙方將建立中美氣候變化聯合工作組，但有美國高層官員透露，雙方未達

成任何實質協議。（ｅｙ）

