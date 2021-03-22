【ＦＯＣＵＳ】歐洲第三波蓄勢待發，英國歐盟「搶疫苗」升溫



【ＦＯＣＵＳ】香港第四波疫情似近尾聲，但歐洲的第三波正蓄勢待發；自２月中單日新增

確診回落至１０萬例以下後，最新已反彈至最高逾２１萬例。為撲滅疫情復熾苗頭，繼法國約三

分一人口重回封鎖外，德國同擬延長封鎖至４月中，惟就激起英國、德國、荷蘭、瑞士等地的成

千上萬民眾上街抗議遊行，高叫「ｔａｋｅ ｏｕｒ ｆｒｅｅｄｏｍ ｂａｃｋ」。

而在德國衛生部長斷言，「歐洲沒有足夠的疫苗來預防第三波」之際，歐盟與英國的疫苗爭

奪外交口水戰急升溫。



＊變種病毒肆虐，多地示威抗議封鎖＊



法國、德國、波蘭、捷克、意大利、烏克蘭、土耳其……面對多國新增確診紛紛Ｖ彈，剛走

過第二波疫情的歐洲，正面臨來勢洶洶的第三波爆發。以單日新增確診計，２月１４日回落至近

９﹒４萬例階段低點後，上周三（１７日）高見２１萬例，每１０萬人的感染率再次逼近１月峰

值。

究其原因，一是疫苗接種推進加上天氣漸暖、白天漸長令人們放鬆警惕、增加社交，惟歐洲

已注射第一劑人口佔比料僅一成，距離群體免疫根本言之尚早。二是變種病毒傳染率更高且可能

更致命，如「Ｂ﹒１﹒１﹒７」病毒株佔法國病例達六成，而另一種「Ｂ﹒１﹒３５１」病毒株

更或能避過疫苗產生的抗體。

鑑於此，法國周六（２０日）起在巴黎等１６個地區再對２１００萬居民實施一個月封鎖措

施，同時維持每晚７時起全國宵禁；烏克蘭亦再次在首都基輔實施嚴厲防疫措施，除了賣食物以

外的商店都要關閉；而德國或最快今日宣布延長封鎖限制至４月１８日。

不過，延續逾一年的疫情遲遲未能斷尾，不滿經濟重創或抗疫疲勞的民眾，周末在歐洲多個

城市包括倫敦、柏林、阿姆斯特丹、維也納等發起反對封鎖限制的示威，高喊「奪回我們的自由

」、「停止摧毀我們孩子的生活」、「戴口罩的現代奴隸」，部分演變成衝突，包括德國警方以

水炮及胡椒噴霧驅散示威者。



＊或攔截阿斯利康發貨，歐元恐轉勢＊



民眾的不滿折射出歐盟的疫苗策略錯漏百出，跟美國政府與藥廠在研發、製造、分配上緊密

合作相比，歐盟更依賴自由市場，其不單批准疫苗使用程序緩慢，大舉押注的阿斯利康疫苗早前

更爆出血栓問題打擊民眾接種信心，最新再因原訂的９０００萬劑阿斯利康實際僅交付了三成，

而跟英國爆發外交口水戰。

歐盟委員會主席馮德萊恩威脅，如阿斯利康未能履行與歐盟的合約，可能禁止其位於荷蘭的

工廠向英國出口疫苗，直到完成向歐盟的交貨義務；而英國就指，歐盟若這樣做只會適得其反，

並嚴重損害其聲譽。

儘管英國目前接種首劑疫苗的人口比例已達四成，但４月的接種速度或因供應量大減而明顯

放慢。德國衛生部長Ｊｅｎｓ Ｓｐａｈｎ已斷言，「歐洲沒有足夠的疫苗來預防第三波」，據

該國聯邦傳染病防制機構ＲＫＩ研究所推算，到４月中時，德國日新增病例或重返３萬以上。

而美元反彈行情持續或令新興市場貨幣承壓，土耳其里拉暴跌會否蔓延至其他主權貨幣，值得留

意。

