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即市新聞

22/03/2021 11:39

《融天納地－溫天納》利率風險因素究竟有多大？

　　《融天納地》由於經濟復甦和通脹上升的步伐快於預期，投資界一度擔憂聯儲局可能會傳遞
提前進行緊縮的信號。不過，在上周議息會議，聯儲局並未傳遞貨幣政策調整的信號，加息預期
維持不變。聯儲局將維持利率０至０﹒２５％不變，超額準備金利率將繼續保持在０﹒１％，貼
現利率保持在０﹒２５％不變。聯儲局對聯邦基金利率預測與上期預測一致，將維持利率不變至
少到２０２３年底。聯儲局公布的點陣圖也顯示，雖然加息預期有所上移，認為２０２２年將加
息的委員新增３人，２０２３年加息的新增２人，但大部分委員仍認為聯儲局到２０２３年底前
將不會加息。隨後的新聞發布會中，鮑威爾表示點陣圖僅代表委員們的個人預測，目前的經濟結
構存在較大不確定性，可能導致點陣圖的繼續變化，故此不會對點陣圖做太多解讀。
　
　　聯儲局表示目前仍不是討論縮減購債規模的時候，值得留意的是聯儲局未對扭曲操作的必要
性未作直接表態，僅表示目前的政策立場是適當的。被問及十年期國債利率時，鮑威爾同樣只是
強調了目前維持寬鬆的貨幣環境的重要性，也並沒有傳遞可能立即控制長端利率的聲音。
　
　　從美國目前債券及衍生品市場價格的反映，市場可能已預期聯儲局會比其官方立場更早收緊
貨幣政策。若聯儲局目前確信市場的預期錯誤，可能導致真實的資源錯配，就應該發出明確的前
瞻指引的信號，甚至直接通過收益率曲線控制等措施，以糾正利率的過快上升。但鮑威爾的模糊
表態似乎暗示聯儲其實也在為更早收緊貨幣政策做好準備。由於美國經濟比早前預計更快的實現
正常化，估計最遲今年年底或者明年年初聯儲局就會縮減購債規模，而在明年底或２０２３年初
可能會著手加息，時間點的確早於一般認為的２０２３年年底前，風險不可不防。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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