《匯市一周－徐惠芳》等待各國接種疫苗情況，美元走強

《匯市一周》展望周一，關注美國２月份芝加哥聯儲全國活動指數、美國２月成屋銷售月率

。聯儲局主席鮑威爾在議息會後重申，經濟正在擴張，就業情況改善，但仍存在很多不確定性。

估計今年通脹可達２﹒４％，會容許通脹持續超過２％以上，不設上限。預計在２０２３年底前

保持超低利率水平，如果有需要還會考慮擴大買債規模，目標讓美國經濟和就業情況重回至疫情

前水平。



全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）已連續１１次減倉至

１０４８﹒２８噸，較去年９月２１日的歷史高位１２７８﹒８２噸下降了１８﹒０３％。現時

金價徘徊在每盎司１７４２美元附近，較歷史高點２０７５﹒１４美元下跌了１６﹒０５％。金

價上周五收市，在每盎司１７４３﹒４美元整固，上方阻力１７７０、１８００，下方支持

１７１５、１６９０美元。



美國總統拜登政府成功通過疫情援助計劃，陸續推出經濟刺激措施和大型基建計劃。市場認

為，疫苗接種計劃進展良好，經濟有望盡快重開，通脹升溫，將重返至疫情前水平。上星期，美

國１０年債息一度升至１４個月高位１﹒７５厘，預期１０年債息將會繼續上升，回復至２厘以

上。建議投資者密切留意債息發展，美匯指數有望跟隨債息上升，挑戰兩周高位９２﹒５３。技

術上，若美匯指數突破９２﹒５３，下一個阻力位目標看９３﹒１６。



英國央行上周四維持指標利率於歷史低點０﹒１％，購債計劃規模維持於８９５０億英鎊。

英國央行表示，在有明確證據表明，在消除閒置產能和可持續實現２％通脹目標方面取得重大進

展前，貨幣政策委員會不打算收緊貨幣政策。英國央行將以過去作為對照宣揚經濟前景，強調距

離全面復甦仍有很長一段路要走。



英鎊兌美元可能在近期突破１﹒３９３０後再次出現上行，但下跌趨勢沒有改善，下方強大

支持在１﹒３７６０水平。英鎊現時在１﹒３８５０水平整固，若能升穿１﹒３９７０，可挑戰

１﹒４０２０，下方支持１﹒３８１０、１﹒３７５５。



歐元兌美元可能向下測試１﹒１７至１﹒２２區間的支持，相對於較差的歐盟疫苗接種，以

及對疫苗和復甦基金在國家的分配日益不滿，本周初由於安全考慮，而停止阿斯利康的使用變得

更加尖銳，疫苗分發不佳的影響在本周變得十分明顯，許多歐洲國家新冠病毒病例上升，包括意

大利、法國和波蘭，導致收緊限制措施重推，其他地方推遲解封。



歐洲央行行長拉加德表示，考慮將住房納入通脹統計，定向長期再融資操作（ＴＬＴＲＯ）

的貸款額度將相當高。歐元現時在１﹒１８９５上落，有進一步反彈空間，上方重要阻力位

１﹒２０００、１﹒２０８０，下方支持於１﹒１８４５、然後為１﹒１７９０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

