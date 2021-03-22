《金石為開－黃威》通脹預期分歧致息率續升，黃金仍承壓

《金石為開》上周的美聯儲利率決議結果偏鴿，但當局對通脹的預期與市場不盡相同，且並

不擔憂近期債市調整。因此美債息率繼續震盪上升，１０年期美債收益率曾高見１﹒７５％。美

股一度急挫，不過全周僅小幅收低。黃金連續兩周反彈，但由於息率上行及美元反彈的壓力，升

幅明顯受限，全周累計升幅１﹒０５％。



美聯儲在上周四（１８日）淩晨的會議上大幅上調了對今年的經濟預期，小幅上調了對未來

兩年的預期，並預計今年通脹將觸達２﹒４％。然而鮑威爾認為通脹的上行是短暫的，對未來兩

三年的經濟前景並不確定。點陣圖顯示部分官員預計加息時點會提前至２０２２年，但中位數並

沒有發生變化。且鮑威爾表示，如需削減購債規模，會提早很長時間給出信號。整體上美聯儲維

持了此前的鴿派基調，並沒有出現要收緊貨幣政策的暗示。



而令市場失望的一點在於，美聯儲依然未就近期的市場波動給出正面回饋，即不會因為長端

債息的變化而加碼寬鬆或二級市場操作。目前美聯儲與市場最大的分歧在於對通脹的預期。隨著

財政刺激陸續推出以及疫苗接種進程推進，投資者對經濟復甦帶來的通脹壓力感到擔憂。然而美

聯儲堅持認為目前暫不存在通脹風險，鮑威爾表示近期債券收益率的上漲不會令他不安。由於美

聯儲明確表態不會對債息加以干預，上周１０年期美債一度升穿１﹒７％，高見１﹒７５％。預

計長端息率的上行壓力可能不會在短時間內消退，這將繼續對黃金造成壓力。



走勢上看，金價依然受制於日線保歷加通道中軌，因而也未能打破中線下降通道的制約。

ＭＡＣＤ形成金叉後上漲動能柱的增長有限，並不支持金價大幅走高；ＲＳＩ則依然徘徊於５０

一線下方。建議投資者暫繼續觀望，若小時圖正式轉淡可跟進造空。《六福金融分析師 黃威》

