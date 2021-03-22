【新冠疫苗】黃家和料不足一成餐飲界打疫苗，六成食客用安心出行

《經濟通通訊社２２日專訊》香港餐飲聯業協會會長黃家和在香港電台節目上表示，餐飲業

約有２５萬人，相信目前只有少於一成人士接種新冠疫苗。被問到食肆可否容許剛接種疫苗的員

工放假休息，他指業界普遍人手緊張，但知道有部分食肆會有相關安排，又指有部分員工打針後

身體沒有太大反應，例如發燒等，都會主動上班。



＊批評政府未有嚴謹監察＊



他又透露，最初有７、８成顧客進入食肆選擇寫下個人資料，而不用「安心出行」應用程式

，但現在已有超過６成顧客會使用。他形容有不少選擇寫個人資料的顧客都「求求其其」，部分

人以數字或符號代替姓名，對追蹤疫情作用不大。他表示業界難以查核顧客提供的個人資料，只

可以相信食客，又有不少食肆都未有要求顧客掃描「安心出行」或留下資料，認為政府未有嚴謹

監察。



＊有餐廳表明只招待「安心出行」用戶＊



意大利餐飲集團「Ｃａｐｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ」日前表示，早前接獲兩名使用「安心出

行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Ｐｉｎｃｏ Ｐａｌｌｉｎｏ可能有患者曾到訪，消息令餐廳

承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強

調「不能再忍受了」，表明日後只招待安心出行用戶。（ｃｌ）

