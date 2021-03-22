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22/03/2021 12:03

【潛逃離港】１２港人案８人刑滿，李宇軒首批返港被送往警署扣押

　　《經濟通通訊社２２日專訊》１２名港人於去年８月２３日潛逃離境時被廣東海警截獲，並
被扣押於深圳鹽田看守所。其中８人於去年１２月被判偷越邊境罪罪成，判囚７個月，今日刑滿
出獄。消息指，８人將循深圳灣口岸分批遣送回港，第一批刑滿返港的港人已完成「落簿」程序
，由灰色七人車載離天水圍警署。據了解，首先返港的是香港故事成員李宇軒，他旋即轉往其他
警署繼續扣押。

＊李宇軒返港後或隨即被起訴＊

　　今早約１０時，接載首名疑犯的車輛，由數輛警方私家車及電單車護送下駛出深圳灣口岸。
約２５分鐘後，該車抵達天水圍警署。據知，車內被接載回港者是李宇軒，警方國家安全處高級
警司李桂華亦到場指揮。
　　消息透露，李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方已掌握足夠證據，預計於李被遣
返香港後隨即會落案作檢控。

＊第二、三批人士料下午３時和５時抵港＊

　　８名刑滿出獄的港人，除了李宇軒外，還有張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭
子豪及黃偉然。
　　據深圳灣現場消息指，第一批抵港的只有１人，而第二批和第三批人士分別將於下午３時和
５時抵港。該批港人會移交予本港警方國家安全處，之後押到天水圍警署進行查問，其後需尋求
法庭指示，是否交由懲教署羈押。（ｃｌ）（ｚｚ）

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