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22/03/2021 12:34

【新冠疫苗】許樹昌：若首針後出現風癩及呼吸困難，便不應再接種

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表
示，市民接種第二劑新冠疫苗的反應一般會較大，假如打第一劑後曾有風癩及呼吸困難等反應，
便不應接種第二劑。
　　對於港大計劃招募市民參與混合接種新冠疫苗計劃，即混合接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰
）及科興疫苗，許樹昌稱，現時未有相關大型研究，最重要是市民過往無對疫苗過敏，假如有市
民感到好奇，亦可以嘗試參與計劃。他又指，日前有市民接種復必泰疫苗後出現抽搐暈倒，相信
是太驚及緊張的迷走神經反應，與疫苗本身無關。

＊崔俊明：第二劑復必泰反應會更強＊

　　醫院藥劑師學會會長崔俊明亦表示，接種第二劑新冠疫苗引起的反應會較強，其中復必泰疫
苗採用的技術，會比科興引起的反應更強，他認為，如果接種第一劑後出現嚴重過敏，不應接種
第二劑；接種疫苗前發燒，亦暫時不應接種，若慢性病的病情有轉變，應先控制好病情才接種。

＊何栢良：對免疫反應無須過慮＊

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，根據目前的數據，未見接種新冠疫苗後會引發中風或
心血管病等。他指，若接種疫苗後出現頭痛、疲倦或輕微發燒是正常，代表產生免疫反應，接種
第二劑後反應或會增強，但不是大問題，市民毋須過分憂慮。（ｃｌ）

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