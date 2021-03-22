【企業盈喜】ＣＷＴ料去年持續經營業務除稅前溢利不少於１億元

《經濟通通訊社２２日專訊》ＣＷＴ（００５２１）發盈喜。預期截至去年１２月底止年度
來自持續經營業務錄得除稅前溢利不少於１億元，２０１９年度除稅前虧損為２﹒１７億元。
預期虧轉盈是由於融資成本大幅下跌約３﹒５億元及因疫情而獲得政府補貼１﹒０４億元。
此外，來自已終止業務之虧損由２０１９年同期的３﹒０８億元，大幅下跌至去年的１５００萬
元，乃由於２０１９年及去年出售若干業務所致。（ｓｌ）
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