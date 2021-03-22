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22/03/2021 17:20

【潛逃離港】港警接收８名疑犯，６宗案件交國安處及商罪科等跟進

　　《經濟通通訊社２２日專訊》１２名因偷越邊境罪在內地被定罪的港人，其中８人在內地刑
滿出獄。香港警方表示，今日在深圳灣口岸分批接收由內地執法機關送回的８名男疑犯，６宗在
港發生的案件分別由國家安全處、商業罪案調查科、港島總區刑事部、新界北總區刑事部和東九
龍總區刑事部跟進。
　　警方稱，去年８月２８日循相互通報機制接獲內地執法部門通報，該８名男疑犯與另外４人
在內地水域因涉嫌干犯偷越邊境罪被拘留（其中２名疑犯已於去年１２月移交回港）。
　　警方指，８名男疑犯包括：（ａ）３１歲男疑犯於２０１９年９月２９日在金鐘被捕及控以
暴動及襲警罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港；（ｂ）１９歲男疑
犯涉嫌與２０１９年９月３０日在灣仔發生的一宗串謀縱火案有關，案中有人於駱克道一個單位
製造汽油彈，經調查後有５名男子被捕及控以串謀意圖縱火。他們獲法庭保釋候審，不准離開香
港，但其後該名１９歲疑犯與另外兩名疑犯潛離香港；（ｃ）１９歲男疑犯於２０１９年１１月
１８日在油麻地區被捕及控以暴動罪及管有攻擊性武器罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，
但其後該疑犯潛離香港；（ｄ）三名年齡介乎２１至２４歲的男疑犯，於２０１９年１２月８日
在灣仔被捕及控以串謀意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但
其後該三名疑犯潛離香港；（ｅ）３０歲男疑犯於去年１月１６日在上水被捕及控以製造炸藥罪
，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港；（ｆ）３０歲男疑犯於去年８月
１０日以勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及其他罪行被捕，後獲警方保釋候查，並要求交
出旅行證件及限制離境，但其後該疑犯潛離香港。（ｃｌ）（ｚｚ）

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