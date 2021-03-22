【企業盈警】天鴿互動（０１９８０）料全年純利微跌

《經濟通通訊社２２日專訊》天鴿互動（０１９８０）公布，預期截至去年１２月３１日年

度純利按年輕微下跌。

該集團指，預期將錄得龐大全面虧損約４０００萬至５０００萬元人民幣，主要由於去年下

半年美元兌人民幣貶值產生其他全面虧損，而持有以美元計值的重大投資及其他資產所致。該集

團溢利減少乃主要由於收益及毛利大幅減少，部分被所得稅開支減少抵銷所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

