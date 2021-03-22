【企業盈警】亞洲聯網科技（００６７９）料全年純利跌最多８０％

《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲聯網科技（００６７９）公布，預期截至去年１２月３１

日年度純利按年跌介乎約７５％至８０％。

該集團指純利下降主因期內毛利較去年期內毛利低於９％至１０％、重新計量的遞延代價收

益約６﹒０８億元在２０１９年期內錄得，而期內則不需計入。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

