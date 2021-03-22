《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲能源物流（００３５１）公布，預期截至去年１２月３１
日年度純利介乎約１﹒１億至１﹒２億元，而２０１９年度虧損約３０６萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於本年度清盤及解散若干附屬公司之船運及物流業務營運，導致
自已終止經營業務確認收益１﹒５９億元，２０１９年度出售若干附屬公司之鐵路建設及運營業
務營運確認收益約２７２０萬元。
該集團預期於本月２５日公布業績。（ｗｈ）
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22/03/2021 07:59
【企業盈喜】亞洲能源物流（３５１）料全年虧轉賺最多１﹒２億元
《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲能源物流（００３５１）公布，預期截至去年１２月３１
日年度純利介乎約１﹒１億至１﹒２億元，而２０１９年度虧損約３０６萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於本年度清盤及解散若干附屬公司之船運及物流業務營運，導致
自已終止經營業務確認收益１﹒５９億元，２０１９年度出售若干附屬公司之鐵路建設及運營業
務營運確認收益約２７２０萬元。
該集團預期於本月２５日公布業績。（ｗｈ）
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