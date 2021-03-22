【企業盈喜】浦江中國（０１４１７）料全年綜合純利增最少７５％

《經濟通通訊社２２日專訊》浦江中國（０１４１７）公布，預期截至去年１２月３１日年

度綜合純利按年增長至少７５％。

該集團指，綜合純利上升主因泓欣環境集團財務合併結果、２０１９新型冠狀病毒疫情期間

在內地實施的社會保障安撫政策之成效，以及部分被於２０１９年一次性解除稅項撥備約３３０

萬元人民幣之影響抵銷。（ｗｈ）

