【企業盈喜】鈞濠集團（０１１５）料全年虧轉盈最多３５００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》鈞濠集團（００１１５）公布，預期截至去年１２月３１日年

度純利介乎３３００萬至３５００萬元，２０１９年度則虧損約１億元。

該集團指，轉虧為盈主因向客戶交付２０１９年預售的物業，並在期內確認之物業銷售收益

顯著增加所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

