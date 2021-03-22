【企業盈喜】鈞濠集團（０１１５）料全年虧轉盈最多３５００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》鈞濠集團（００１１５）公布，預期截至去年１２月３１日年
度純利介乎３３００萬至３５００萬元，２０１９年度則虧損約１億元。
該集團指，轉虧為盈主因向客戶交付２０１９年預售的物業，並在期內確認之物業銷售收益
顯著增加所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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