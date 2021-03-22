【企業盈警】宏光照明（０６９０８）料全年純利跌最多７５％

《經濟通通訊社２２日專訊》宏光照明（０６９０８）公布，預期截至去年１２月３１日年

度純利大跌約７０％至７５％。

該集團指，預期純利下跌主因受２０１９冠狀病毒病疫情不利影響，導致若干客戶需求受壓

及延遲採購計劃，並使其於內地的發光二極管（ＬＥＤ）燈珠及ＬＥＤ照明產品的銷售收益顯著

減少。

該集團預期於本月２９日或前後公布業績。（ｗｈ）

