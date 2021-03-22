招商銀行（３９６８）全年純利升近５％，派末期息１﹒２５３人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利約９７３﹒４２億元（人民幣．下同），按年升約４﹒８２％，每股

盈利３﹒７９元，派末期股息每股１﹒２５３元。

該行指，營業淨收入約２９０３億元，升７﹒６％，淨利息收入１８５０﹒３１億元，同比

增長６﹒９％，非利息淨收入１０５２﹒４８億元，同比增長 ８﹒８４％，信用減值損失

６４８﹒７１億元，同比增長６﹒２３％，淨利差 ２﹒４％，減少０﹒０８個百分點，淨利息

收益率２﹒４９％，減少０﹒１個百分點，不良貸款率１﹒０７％，減少０﹒０９個百分點，兩

個Ａｐｐ月活躍用戶１﹒０７億戶；零售管理客戶總資產８﹒９４萬億元，當年增量超過１﹒４

萬億元。該集團指，於去年底貸款和墊款總額約５萬億元，升約１２％，客戶存款總額約

５﹒６３萬億元，升１６﹒１８％，核心一級資本充足率１２﹒２９％，上升０﹒３４個百分。



＊擬增持台州銀行近１５％股權＊



另外，該行指，擬購買平安信託和中國平安人壽保險合計所持台州銀行約１４﹒８６％股權

。該集團現時持有台州銀行１０％股權，若完成交易，持股升至約２４﹒８６％。目前該集團尚

未與交易各方簽署股權轉讓合同。台州銀行始建於２００２年，註冊資本１８億元，總行位於浙

江省台州市，截至去年底共設有１０家分行及２９４家支行。該行指，預計交易金額對其資本充

足率影響不超過０﹒０５％，不會對經營成果構成重大影響，而台州銀行經營小微金融，增持其

股權有助於提升對小微企業的金融服務能力，不會與其構成競爭。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

