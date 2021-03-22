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22/03/2021 08:00

【企業盈警】禹洲料全年純利顯著降，股息不低於２０１９年

　　《經濟通通訊社２２日專訊》禹洲集團（０１６２８）公布，預期截至去年１２月３１日年
度綜合純利顯著下跌。
　　該集團指，利潤下降主因受新冠病毒疫情影響，若干物業項目開發進度及物業交付有所延期
，導致收入及利潤遞延確認，以及毛利率減少，因一些國家房地產相關調控措施導致物業項目的
售價低於預期。
　　該集團指，預期本年度每股股息總額將不會低於２０１９年即每股３３仙，不包括特別股息
。由於遞延利潤預期將在今年確認，亦預期今年股息將不會低於本年度。倘採納以股代息計劃，
控股股東林龍安及郭英蘭預期將選擇以代息股份形式收取全部股息，代表對該集團信心。該集團
指，於去年１２月３１日，綜合合約負債，即收款金額或由其交付物業前預收客戶款項約
２２３﹒７億元（人民幣．下同），連同合營公司及聯營公司的合約負債總額分別約３７６﹒７
億元及１１９﹒３億元，對應的大部分已預售物業項目將於未來兩年內交付。該集團包括合營公
司及聯營公司在內於本年度的物業合約銷售總額１０４９﹒７億元，按年增長３９﹒７４％。董
事會對集團未來長期發展仍保持樂觀。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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