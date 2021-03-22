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22/03/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出６﹒９億人幣，買騰訊建行沽中海油微盟

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恆指低開２４７點，報２９１５８點。最高跌１３４點報
２９２７１點，最低跌６６８點報２８７３７點。恆指收報２８９９０點，跌４１４點或
１﹒４１％。
　　按額度計算，北水全日淨流出６﹒９億元人民幣，上日淨流入５６億元人民幣。北水淨買入
最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、小米集團
（０１８１０）；淨賣出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、微盟集團（０２０１３）
、中國平安（０２３１８）。
　　主板成交２０６１﹒６２億元增加１８﹒１％。其中港股通成交３９４億元，佔總成交
１９﹒１％。

＊騰訊跌近２％仍獲北水追捧，淨流入近９億元＊

　　騰訊控股跌１﹒９５％報６２８元，北水淨買入８﹒６億元。
　　建行跌２﹒１２％報６﹒４６元，北水淨買入４﹒１億元。
　　小米集團升０﹒１９％報２６﹒２５元，北水淨買入１﹒６億元。
　　中海油跌４﹒６８％報８﹒３６元，北水淨賣出１７﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　８﹒６０
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　４﹒１３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒６０
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　１﹒１５
　　中糧家佳康　　　（０１６１０）　　　　　　０﹒０１

　　淨沽出最多港股：
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　－１７﹒４８
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－３﹒６５
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－３﹒２８
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－２﹒４１
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－２﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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