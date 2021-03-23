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即市新聞

23/03/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》等爆煲

　　《缸邊隨筆》昨日（２２日）大市窄幅波動，一般言是大變前夕之兆？是「山林風火」中的
「山」，風雨前夕的靜，不是真靜，而是風雨在醞釀中。
　
　　這次風雨的因子會是：
　
　　（１）美儲局不理債息和通脹上升，但又不再延長ＳＬＲ；
　
　　（２）人行可能會對碳中和寬鬆下；
　
　　（３）由２０２１年３月１日起，中國會將ＩＰＯ中凡涉帳目造假者包括大股東、董事、會
計師、律師，由以前罰款２至２０萬改為判監１０至１５年。
　
＊儲局任由債息通脹上升＊
　
　　第一點，個多月前，市場在談，如果美１０年債息升上１﹒６厘，會點、會點。到今時美
１０年債息企１﹒６厘上，似已成共識。市場會談，美１０年債息升上２厘、２﹒２５厘，又會
點、會點。但上周四（１８日）之後，大家都不用談會點、點、點，因為美儲局的議息公告明明
白白地指出，大家以後不要對２厘的美１０年債息奇怪，因為美儲局不會理，會任由美１０年債
息及通脹率上升，美儲局只謂會看經濟增長和失業人數，言下之意是美儲局改行做勞工部了。
　
　　美儲局估計，要到２０２３年左右，美國的經濟增長和通脹率才會升到值得他們關注的水平
。因此，投資者可以放心去買買買，一就是買到２０２３，但如果美經濟增長增得過快，又或就
業數據較好，才要在２０２３年前，收手不買。
　
　　買到２０２３，很易做，但怎判斷美經濟增長增得過快，又或就業數據已達標？美儲局未給
出具體數字，但可以估下。經濟增長率是依去年同期對比，２０２０年美經濟增長差，故基數低
，在２０２１年的美經濟增長率可以很勁，就算增到６％，美儲局也認為僅可而已！但如到第三
季，美經濟增長率仍是在增５％時，美儲局反會騰雞了。連續三季美經濟增長達６％時，市場已
經預期２０２１年第四季及２０２２年的整年經濟增長已是熱爆，通脹將坐上火箭。而１０年美
債息應會升逾３％，市場會爆煲了。
　
　　美失業就業數據又如何估？可以不用估，因為美儲局認為要達到以前的就業人數才可。但這
是異想天開，不少美國人已不想打工，不想重回職場。美儲局為何有這不切實際的希求？無他，
給個永達不到的目標，就可以永久地寬鬆。美儲局這個落後於實際的目標，也算是用心良苦。
　
　　美儲局又宣布在３１╱３之後不再延長銀行的ＳＬＲ，以前銀行買美國國債不用作撥備，今
時要了，銀行就定要找錢來作撥備，途徑之一是沽美債。故由現在至３１╱３，美債息會因多人
沽美債而升。如３１╱３之後美債息仍升，那就反映另有原因，此會否引發股災？走著瞧。
　
　　第二點，中國人行行長易綱謂會放寬下流動性，這有兩個含義：一是不少人憧憬的，會定向
降準；但另個是阿爺看到經濟增長或會放緩，要放些水來扶持一下。要判斷此兩者何者為真，要
看稍後公布的製造業數據及ＰＰＩ數據。無論如何，先炒炒綠色能源項目，應錯不到那裏。但要
留意，今時的新名是叫「碳中和」。就連社保基金也買這個。
　
　　綠色能源和碳中和有甚麼分別？
　
　　綠色很易理解，但鋼鐵股是黑黑的，絕不綠。但只要他們能減碳排放，也會有國家政策支持
。所以龍源電力（００９１６）、鞍鋼（００３４７）、重鋼（０１０５３）等等，都有戲。
　
　　為甚麼鋼鐵股都有重戲，原因是他們之前是碳排放重頭，絕不是綠的，但要減少其碳排放，
就要提高其工業技術，這不是一個鋼鐵行業的，可以包括發電、煤炭、鋼鐵各工序的減碳脫碳，
是要各行業配合的，一個碳中和，所牽涉的行業面可以很廣。
　
　　第三點，ＩＰＯ造假會判牢，已使到被抽查的２０間申請ＩＰＯ的公司撤回申請，其他排除
ＩＰＯ的４００多家公司將如何？這個嚴查公司財務造假的手段，何時會普及至已上市公司？事
實上，近日已有些上市公司因財務造假，而被令退市。
　
　　一言括之，中美股市都處於變局前夕，小心為宜。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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