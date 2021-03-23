【新冠疫苗】康希諾生物：吸入用疫苗獲中國藥監局臨床試驗批件

《經濟通通訊社２３日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）與中國解放

軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作開發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺

病毒載體）已獲得中國藥監局藥物臨床試驗批件。該藥物的安全性及有效性須經臨床研究證實。

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