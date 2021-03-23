【企業盈喜】法諾集團：去年虧轉盈，電動跑車銷售勝預期

《經濟通通訊社２３日專訊》法諾集團（０８１５３）表示，市場對集團代理的電動跑車銷
售比預期好，根據未經審核管理賬目，董事會預期去年業績將轉虧為盈。
另外根據預定銷售，集團銷售並已交付１２台法諾超級電動跑車，暫時售出共２０台，集團
希望這２０台超級跑車能夠在短期內完成交付使用。（ｎｓ）
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