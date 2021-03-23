《專家之言－黃文傑》聯儲局或提早收緊貨幣政策，有利成熟市場

《專家之言》聯儲局最新的會議表示，在２０２３年前也不會展加加息步伐，亦會維持買債

的規模不變，在議息會議剛結束的時候，市場曾為之一振。可是，隨著局表明暫不干預國債收益

率曲線後，債息亦肆無忌憚的進一步上升，美國１０年債息曾升至１﹒７厘水平，科技股又再受

壓。

另外，聯儲局只是十分溫和上調對通脹的預測，一再重申不用過度擔憂通脹風險，認為只是

因為去年基數太低以及因疫情全市停工引起的物資短缺所致，因此通脹升？只是短期內的事，其

後將會自動回落。不過，另一邊廂債息正節節上升，看來並不十分同意聯儲局對通脹的預測。



＊聯儲局或未能２０２３年後才加息＊



雖然聯儲局明言稍能忍受通脹高於２％的水平，但筆者相信這個容忍還是有限的，這個界線

或許聯儲局心中有數。事實上預測通脹並非容易的事，皆因通脹開始升溫後，會逐步改變人們對

通脹的預期，從而改變自身的消費及投資習慣，並形成一個通脹螺旋式上升的惡性循環。當這個

惡性循環成形後，通脹上升的速度便會大幅增加。而心理預期算是非經濟因素，因此在預判通脹

的時候為投資者帶來了難度。當然，美國國債通脹打和率或能反映一二，且看，截筆時，５年期

通脹打和率仍保持在２﹒５％以上。聯儲局最終能否如期待至２０２３年或打後才加息，筆者對

此是帶有保留態度的。留意，聯儲局同時大幅上調今年經濟增長預測至６﹒５％，即使因去年的

基數較低，但這個增長率放在美國上還是十分不錯的水平。同時亦下調了今、明後年的失業率。

試想，當巨額買債不減，經濟增長與失業率均能給出突出表現的情況下，加上油價上漲，經濟重

開後的報復性消費等因素，通脹真的能保持溫和嗎？



＊美元上升不利新興市場＊



從２月中旬開始，美國國債息率的急升開始波及了股市，首先影響的是估值高昂的科技股，

資金紛紛傳往傳統的經濟周期股中，暫時未有離場跡象。當債息上升趨勢仍沒有改變時，科技股

保持弱勢將是難免的事情。另外要留意，美元在企穩９０的水平後或會展開反彈浪，尤其通脹預

期升溫，市場愈發認為聯儲局或會在更早的時間收緊貨幣政策，美元反彈的幅度更是不宜小看。

當美元上升，自然不利新興市場，最終或許又會變回股市的升幅只是集中在發達國家的日子上。

且看，從３月起，歐洲ＳＴＯＸＸ６００及標普５００指數明顯跑贏新興及亞洲除日本外指數。

暫時看來，成熟市場的經濟周期股仍是不錯的選擇。

自２００８年金融海嘯後，儘管多國央行不斷的放水，通脹仍維持在一個十分溫和的水平，

唯去年因疫情的關係，央行的資產負債表以直線的速度上升，加上多國政府大灑金錢的經濟援助

計劃，低通脹高增長恐怕未必再是必然的事了。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

