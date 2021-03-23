【百度上市】百度美股升逾３％，較本港上市價高出２﹒５％

《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）在港第二上市２５２元定價，較招股上限

價２９５元低１４﹒６％。百度隔晚美股ＡＤＳ盤中一度高見２６７﹒１５美元，全日升３﹒３

６％報２６６﹒１３美元，以百度每股ＡＤＳ兌換８股Ａ類普通股計，即每股約２５８﹒３５元

，比上市價２５２元高出２﹒５２％。（ｋｉ）

