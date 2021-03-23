【如幻似煙】思摩爾走勢不明朗，羅尚沛：短線投資者應及早沽出

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２３日報道》內地計劃加強監管電子煙，將電子煙參照卷煙監管

，現已就修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》公開徵求意見。思摩爾（０６９６９）的

大客霧芯科技（ＲＬＸ）隔晚在美股表現較差，急挫近４８％。思摩爾早市市值「如幻似煙」，

股價一度蒸發四成低見４０元，半日報收４８﹒１元急跌２７％，電子煙股受壓，此消彼長，煙

草股受追捧，中煙（０６０５５）半日急升逾１１％。

工信部、國家煙草專賣局在徵求意見稿的說明中表示，鑒於電子煙等新型煙草製品與傳統卷

煙在核心成分、產品功能、消費方式等方面具有同質性，對電子煙等新型煙草製品應當參照實施

條例中關於卷煙的有關規定執行。這也與國際上主要國家和地區對於電子煙等新型煙草製品的監

管方式一致。

說明並稱，將電子煙等新型煙草製品參照實施條例中關於卷煙的有關規定執行，將大幅度提

升電子煙監管效能，有效規範電子煙生產經營活動，解決電子煙存在的產品質量安全風險、虛假

廣告等問題，切實保障消費者合法權益。



＊５０元防線失守＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早於《經濟通通訊社》「開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ」節目中表示，思摩爾的炒作味濃，１月２５日更一度高見９０元。不過她提醒投資者，思摩

爾受環球政策風險高，即使該股高位回落近一半，投資者不宜有太大憧憬。

值得留意，思摩爾是北水愛股，據港交所資料顯示，北水最新持有思摩爾達逾８％，市場或

會指望北水掃貨。但熊麗萍認為今次思摩爾受政策拖累，走勢不理想，北水未必重覆中海油

（００８８３）等被美方制裁股份股價下挫時托價。她認為思摩爾目前防線看５０元位置，跌穿

便要考慮放手。事實上，思摩爾半日已穿５０元大關，半日收報４８﹒１元。



＊政策風險勿估底＊



銀河證券業務部發展董事羅尚沛對《經濟通通訊社》表示，雖然思摩爾於中國市場佔比約五

分一，但他指出據招股書可見，思摩爾有意於中國擴大市場，是次政策改動將令其業務增長出現

放緩，直接影響其表現。羅尚沛強調受政策影響的股份不宜估底，一旦政府官員再就公布利淡消

息或一跌不起，短線投資者應及早沽出，有意長線持有可於４５元及３０元的位置分段入手。

