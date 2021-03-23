【大國博弈】白宮稱正評估中國下一步行動，不排除採取進一步行動

《經濟通通訊社２３日專訊》白宮發言人普薩基周一（２２日）在新聞發布會上表示，美國

正評估中國的下一步行動，不排除對中國採取進一步行動，將與各國盟友密切協調，評估下一步

適當行動。

普薩基重申繼續對中國政府針對新疆維吾爾族人犯下的反人類、種族滅絕罪行表示嚴重關切

，並透露阿拉斯加會談，以及總統拜登和中國國家主席習近平最近的通話中亦有提到這個問題。

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