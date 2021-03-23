【新冠肺炎】阿斯利康三期試驗有效率７９％，將申請緊急使用授權

《經濟通通訊社２３日專訊》阿斯利康與英國牛津大學最新公布，聯合開發的新冠肺炎疫苗

美國第三期臨床試驗結果，預防有效率達７９％，阿斯利康計劃幾周內向美國監管機構遞交試驗

數據，申請緊急使用授權。

美國第三期臨床試驗有三萬名志願者參與，未有出現重症或死亡病例，獨立監測委員會亦未

發現安全顧慮。（ａｌ）

