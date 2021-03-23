【大國博弈】法國因威脅及侮辱性言論傳召中國駐法大使

《經濟通通訊社２３日專訊》法國外交部周一（２２日）傳召中國駐法國大使，因為其侮辱

及威脅法國議員和研究員的言論。

法國外長勒德里昂表示，已要求傳喚中國大使，以堅決提醒法國的立場，強調中國駐法國大

使館的言論，以及針對歐盟官員、研究員、外交人員的行動是不可接受的。

中國駐法國大使館則表示，大使盧沙野今日將前往法國外交部，討論歐盟制裁及涉台問題。

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