【全球放水】傳日本將公布新融資措施幫助大中型企業

《經濟通通訊社２３日專訊》據路透社引述日本政府官員指，日府今日將宣布新措施，幫助

大中型企業充實資本，並主要支持因防疫限制而受重創的餐飲及住宿業，將由當前預算應新計劃

成本，故無須額外支出。

消息指日府將允許日本政策投資銀行（ＤＢＪ）、商工中金等政府背景的銀行向餐館、酒店

等行業提供貸款，同時允許這類銀行向大中型企業提供次級貸款，首三年利率低至約１％。

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