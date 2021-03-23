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即市新聞

23/03/2021 18:04

《台股攻略－馮偉明》台股今日開高走低，微跌１１點收市

　　《台股攻略》台股今日（２３日）未能持續昨日升勢，加權指數今早曾大升至１６３５１點
高位，惟重磅電子權值股回吐，加上航運股下挫，最終跌市收場，指數收１６１７７點，跌１１
點，成交金額為新台幣３４６３億元。
　　獲利盤湧現，電子股今日個別發展。台積電雖然獲證券行調高目標價至新台幣８６６元及重
申其買入評級，刺激股價曾一度飆升至新台幣６０３元，但依然不敵沽壓，新台幣６００元關口
未能站穩，收新台幣５９４元，升新台幣１元。聯發科於收市前遇上大量賣盤入市沽售，收新台
幣８７０元，跌新台幣１１元。大立光持續弱勢，收新台幣３，３００元，跌新台幣１５元，險
守新台幣３，３００元關口。鴻海系股票今日依然成為大市焦點，母公司鴻海收新台幣
１３０﹒５０元，升新台幣０﹒５０元，其子公司乙盛─ＫＹ收新台幣７８元，升新台幣４元，
中揚光則以漲停板價新台幣６８﹒２０元收市。航運股方面，三大航運股全面下跌，長榮收新台
幣４２﹒７５元，跌新台幣３﹒１０元，陽明收新台幣３３﹒５０元，跌新台幣２﹒３５元，而
萬海則收新台幣５１﹒７０元，跌新台幣２﹒８０元，均跌幅由５％至６﹒８％不等。
　　後市展望，台股開高走低，短線而言進入調整期機會大增，投資操作上不宜進取強攻，指數
預期將會在１６０００點上下３００點區間上落。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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