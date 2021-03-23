【企業盈喜】中國金典料去年盈利增最少五成至１４８０萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》中國金典集團（０８２８１）料截至去年１２月３１日止財政

年度，將錄股東應佔綜合溢利介乎１４８０萬人民幣與１８３０萬人民幣之間，與２０１９年度

盈利９６０萬人民幣相比，增加最少５４﹒１％。

該公司料年度利潤強勁增長，是由於洗滌產品中高毛利產品銷量的快速增加；銷售及分銷成

本的降低；及集團購置理財產品收益增加。而有關業績料於２０２１年３月２６日刊發。（ｊｃ

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