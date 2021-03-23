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23/03/2021 08:57

【企業盈喜】橋英（８４６２）料去年虧轉盈２０萬新加坡元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》橋英控股（０８４６２）料截至去年１２月３１日止年度，錄
得股東應佔溢利約２０萬新加坡元，較２０１９年同期錄虧損１２０萬新加坡元由虧轉盈。公司
預期溢利主要由於：人力資源外判服務的收益增加，因應對市況而實施具競爭力的定價策略，及
來自各新加坡政府的訂單增加、同時行政開支減少及政府補助之其他收入增加。而有關業績料本
月下旬刊發。（ｊｃ）

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