《窩輪豪情－梁業豪》期指開市後升幅強差人意

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地

產建築業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為碧

桂園服務（０６０９８）、百濟神州（０６１６０）與中華煤氣（００００３），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選思摩爾國際（０６９６９）、中國旺旺（００１５１）與中通快遞（０２０５７）

。

恆指期貨只高開１６５點，升幅跟不上美指期貨。小時圖保歷加通道中軸仍有不輕的市阻力

，昨天（２２日）高位２９１１２的阻力有待被升破。ＲＳＩ仍高於其５小時平均線，ＳＴＣ和

ＭＡＣＤ則均有待轉好。須注意的，為ＳＡＲ剛出現了極點高位（暫為２９０２７），若好友於

２：００ｐｍ前未能成功攻回其上（時段收市位計），後市將不宜樂觀。另一方面，國指期貨的

表現略佳，小時圖保歷加通道中軸曾被升破，惟須待ＳＴＣ的％Ｋ升離％Ｄ後，價位的上升動力

才會變得明顯。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

