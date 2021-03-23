《談國論企－黎偉成》中國趁機重申台主權港疆藏內政

《談國論企》中國在中美高層戰略對話，就美方挑起抹黑事端趁機向全世界重申：「台灣問

題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有何妥協退讓餘地」，和香港、新疆和西藏

等事務是中國內政，高調地宣示相關政策和重點做法，以廣知全球，是對美國當然是作出間、直

接的警告，化被動為主動，做法明智，更為合法合理。如美帝今後仍瞑頑不改胡作非為，相信會

受到中國重大反擊的。



＊警告美不要嚴損兩國關係台海和平穩定＊



需要指出的其中重點問題，是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎

和國務委員兼外長王毅，於２０２１年３月１８日赴阿拉斯加安克雷奇，面對面晤美國國務卿布

林肯、美國總統國家安全事務助理沙利文，予人深感美帝之惡劣。美方居然把許許多多以美國自

設的「標準」，甚至憑空捏造的大話多講便成「理據」，向中方「發炮」，盡顯帝國主義者之霸

道、無法、無理和無知，是為中方在第一輪會談前於記者在場時直接面斥，而三輪會談於３月

１９日結束，連聯合記者招待會都沒有，只有各自向傳媒表述，便可見會議室外與內的劍拔弩張

氣氛相當嚴重。

即使如此，中方在會議中之得，遠比想像中要大得多，因：美帝國霸權主義者以為可在中美

高層會談中，向全世界特別是其盟友顯其對華惡言惡行之「威勢」，反而予中方在全球聚焦的重

大會談，以最佳機會作出直接、全面、嚴正的斥訓美帝的歪理，充分暴露出霸權主義者惡思劣行

之醜陋與無恥。美方胡思要成「英雄」，卻慘作狗熊。

尤其是在中國主權問題和內政事務上，中方更藉這個難得的重要機緣，向全世界嚴正地宣示

出相當重大的主權和內政等政權、政治權益，重點有：（甲）絕對寸步不讓的政權、政治權益原

則上，斬釘截鐵地指出：（１）「在台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒

有任何妥協退讓餘地」，此一嚴正聲明，當然是對準美方而作出相當嚴重的警告，對世界同樣是

重要的宣示；（２）而香港、新疆和西藏等問題，是中國內政。凡此，誰都清清楚楚地聽到、知

道。

難得的是（乙）中國向美國、全世界作出嚴正宣示的同時，更趁這個難能可貴的場合，清清

楚楚地公開對台、港、疆、藏政策和相關策略、舉措，特別是（一）美國最惡毒地挑釁的台灣問

題。中方明確地要美方「不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號」，強調這是中方的底線，不要試

圖突破，以「免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」，所言最嚴重之處肯定是：若美帝支持「台

獨」勢力，會嚴重損害者是「台海和平穩定」中之和平，和平有嚴重損害，誰都會聯想到以往有

言之「不排除武力」解決台灣問題。美國擁有１２個航母戰鬥群體，軍事實力於今當然世之最強

，問題一旦在中國東海打近岸戰，會面對中國的海、空力量日益強大的重重反擊，且中國有遠程

導彈可覆蓋環球，戰鬥力絕對不可忽視。如拜登要挑戰中國底線，世界有大災難！



＊香港選舉制乃中國地方選舉制要美不再亂港＊



同樣重要的，是（二）香港問題，乃中國內政。中方直接了當地地要美方「停止插手香港事

務和中國內政，停止為『港獨』勢力撐腰打氣」，和「不要再試圖搞亂香港，不要阻擋中國推進

『一國兩制』的進程」，乃有事有實的痛斥，更為十分嚴重的政治指控。誰都知道，美駐港澳總

領事館和非政府組織ＮＧＯ等多年來，培養、組織、發展香港反共反華劣質力量，甚至發動亂港

反中活動，特別是近年的「港獨」與黑暴，也是中方毫不留情地警告「如果美國繼續一意孤行，

中國必將作出堅定回應」，美國一定要聽和不要一意孤行，一眾「港獨」還可以胡作非為嗎？

由是中方向美國和全世界明確正告：（Ｉ）「中國香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制

度，完善香港特區選舉制度是中央事權，如何設計、如何發展、如何完善是中國內政，任何外國

政府、組織和個人都無權干涉」，重點是香港特區選舉學度是「中國地方選舉制度」，所言甚是

，主權於１９９７年回歸，香港乃中國容許採取「一國兩制」制度的特區，兩制之上是一國，乃

無可置疑之事，為何在選舉上向美國「交代」，尤其是美帝一直利用選舉等政治生態亂港反中，

當然不容！

和（ＩＩ）「完善香港特區選舉制度必須堅持『愛國者治港』」，甚是，乃舉世標準，難道

美國可以容許「愛中國者治美」？但治港的愛國者，一定是要愛國精英，庸官庸才上，「治」不

好香港，反而會「亂港」甚至「反中」。

此為（ＩＩＩ）「我們敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則」之因。

再看（三）中方指出（ｉ）在新疆問題上，美方「把『種族滅絕』的帽子戴到中國頭上，是

本世紀最大的謊言」，和（ｉｉ）強力要美「停止利用涉藏問題干涉中國內政」。

建議中國今後對美帝重犯之惡言劣行，直斥所非，彰顯法、理之正氣。

（評中美高層戰略對話之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

