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即市新聞

23/03/2021 13:59

【百度上市】百度（０９８８８）午後破發，暫低見２５１﹒８元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）午後破發，暫見上市低位２５１﹒８元，
較招股價２５２元低０﹒０８％，每手５０股計，不計手續費，每手蝕１０元。該股成交約
１１２４萬股，涉資２８﹒４９億元。
　　股份在港公開發售部分超購１１１﹒０１倍，一手中籤率１５％，認購５０手方穩中一手，
乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有５張，中籤率１﹒４２％。
　　現時，恆生指數報２８４９１點，跌３９３點或跌１﹒３６％，主板成交１１４９﹒９５億
元。國企指數報１１０９５點，跌２１１點或跌１﹒８７％。恆生科技指數報８２６５點，跌
２４３點或跌２﹒８６％。
　　即月期指新報２８４３９，跌４１６點，低水５２點。即月國指期貨報１１０８５，跌
２１２點，低水１０點。即月科指期貨新報８２４４，跌２３４點，３３１０張。
　　上證綜合指數報３４０９點，跌３４點或跌０﹒９９％，成交２６６７﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５８５點，跌１７５點或跌１﹒２８％，成交３５２１﹒５４億元人民
幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度　　（０９８８８）　　２５１﹒８０元　　　╱
　　騰訊　　（００７００）　　　　　６３０元　　　跌０﹒５５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　　　２３１元　　　跌０﹒０９％
　　滿貫集團（０３３９０）　　　　１﹒５９元　　　無升跌
　　快手　　（０１０２４）　　２９５﹒４０元　　　跌６﹒１６％
　　京東集團（０９６１８）　　３２２﹒４０元　　　跌１﹒７１％
　　網易　　（０９９９９）　　１６７﹒２０元　　　跌２﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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