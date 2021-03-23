【百度上市】百度（０９８８８）午後破發，暫低見２５１﹒８元

《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）午後破發，暫見上市低位２５１﹒８元，
較招股價２５２元低０﹒０８％，每手５０股計，不計手續費，每手蝕１０元。該股成交約
１１２４萬股，涉資２８﹒４９億元。
股份在港公開發售部分超購１１１﹒０１倍，一手中籤率１５％，認購５０手方穩中一手，
乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有５張，中籤率１﹒４２％。
現時，恆生指數報２８４９１點，跌３９３點或跌１﹒３６％，主板成交１１４９﹒９５億
元。國企指數報１１０９５點，跌２１１點或跌１﹒８７％。恆生科技指數報８２６５點，跌
２４３點或跌２﹒８６％。
即月期指新報２８４３９，跌４１６點，低水５２點。即月國指期貨報１１０８５，跌
２１２點，低水１０點。即月科指期貨新報８２４４，跌２３４點，３３１０張。
上證綜合指數報３４０９點，跌３４點或跌０﹒９９％，成交２６６７﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１３５８５點，跌１７５點或跌１﹒２８％，成交３５２１﹒５４億元人民
幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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百度 （０９８８８） ２５１﹒８０元 ╱
騰訊 （００７００） ６３０元 跌０﹒５５％
阿里巴巴（０９９８８） ２３１元 跌０﹒０９％
滿貫集團（０３３９０） １﹒５９元 無升跌
快手 （０１０２４） ２９５﹒４０元 跌６﹒１６％
京東集團（０９６１８） ３２２﹒４０元 跌１﹒７１％
網易 （０９９９９） １６７﹒２０元 跌２﹒３９％
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（ｊｃ）
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