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23/03/2021 13:45

【新冠疫苗】國家衛健委：核酸檢測、疫苗接種信息將整合入健康碼

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家衛健委規劃司司長毛群安在新聞發布
會上表示，目前全國基本實現「一碼通行」，下一步將進一步推廣完善健康碼的管理，確保健康
碼管理全國政策一致、標準統一，同時積極推動通過技術手段將核酸檢測、疫苗接種、是否去過
中高風險地區信息自動整合到健康碼里，無須本人填報。這些工作各地正在進行中。

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