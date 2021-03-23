【加碼調控】浙江要求全面自查開發貸、按揭、經營貸等涉房貸款

《經濟通通訊社２３日專訊》繼北上廣深等一線城市之後，浙江省也發文嚴查金融機構涉房

貸款業務。據《２１世紀經濟報道》，人行杭州中支、浙江銀保監局、浙江省住建廳已於２月尾

發布《關於進一步加強住房信貸審慎管理的通知》，要求浙江各金融機構對２０２０年以來發放

的房地產開發貸款、個人住房貸款、消費類和經營類貸款等業務進行全面自查，並於３月１５日

前向當地人民銀行、銀保監部門報送自查和整改報告。

《通知》要求，嚴格審核首付款資金來源和償債能力。各金融機構要嚴格執行收入認定標準

和月供收入比要求，多渠道覈實借款人真實收入水平，審慎評估借款人還款能力，加強對借款人

全口徑償債能力的審查及跟蹤，防止通過假流水、假證明等造假行為虛增償債能力。

對於房地產開發貸款，《通知》要求，各金融機構要嚴格審核房地產開發項目合規性，根據項目

工程進度放款，杜絕超規模超期限放款，防止貸款資金挪用。

對於經營貸、消費貸，《通知》要求，各金融機構嚴禁發放用於購房首付款或償還首付款借

貸資金的個人經營性貸款和消費貸款，嚴禁資金通過流動資金貸款、物業經營性貸款、項目貸款

和影子銀行業務等違規流入房地產領域。（ｌｃ）

