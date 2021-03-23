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23/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出１７﹒９億人幣，買騰訊吉利沽美團思摩爾

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國１０年期國債息率回落，美股三大指數周一向好，恆指高
開１２２點，報２９００８，最多升１５７點，見２９０４３全日高；大市隨即掉頭向下。恆指
午後中段曾插５０９點，見２８３７６點全日低，尾市跌幅收窄，收市跌３８７點或１﹒３４％
，報２８４９７點，創１月２９日以來近八個星期以來收市低位。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒９億元人民幣，減少１５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國電信（００７２８）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１６６５﹒８４億元增加２４﹒１％。其中港股通成交４１１﹒６億元，佔總成交
２４﹒７％。

＊北水續沽美團，淨流出２１億元＊

　　明日公布業績的騰訊控股跌０﹒７９％報６２８﹒５元，北水淨買入４﹒９億元。
　　吉利中午公布去年少賺三成二，遜預期，　收市挫６﹒６３％報２２﹒５５元，北水淨買入
４億元。
　　中電信升２﹒５７％報２﹒７９元，北水淨買入３﹒４億元。
　　美團跌５﹒２４％報３０３﹒８元，北水淨賣出２１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒９１
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　３﹒９５
　　中國電信　　　　（００７２８）　　　　　　３﹒３９

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－２０﹒９５
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　－１２﹒２７
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　－１０﹒２０
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－７﹒３８
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－３﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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