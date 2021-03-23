《美元走勢－羅明立》拜登加稅構想料為股市帶來不確定性

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８４ １０８﹒６８ １０８﹒７３

歐元╱美元 １﹒１９４１ １﹒１９１９ １﹒１９２５

英鎊╱美元 １﹒３８６２ １﹒３８２２ １﹒３８４２

美元╱瑞郎 ０﹒９２４９ ０﹒９２３３ ０﹒９２４１

美元╱港元 ７﹒７６６９ ７﹒７６４６ ７﹒７６６４

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院聽證會表示，活動和就業指標已見好轉，經濟

復甦快於預期但仍未達致全面復甦。近期勞動市場繼續有改善，但仍然有不少民眾受疫情影響，

６﹒２％的失業率被嚴重低估，聯儲局將使用所有工具支撐經濟。美債收益率回落至１﹒６７厘

，美匯亦未能企穩９２水平。

白宮將考慮將一項約值３萬億美元的長期經濟復甦提案分成兩份法案，一項將投資於促進製

造業、改善交通系統、擴大寬頻接入和減少碳排放；另一項則有關少數族裔教育、推動醫療保健

及社區大學等方面。相信拜登將通過加稅來解決部分資金問題，但勢將受到共和黨反對，亦會為

股市帶來不確定性。



＊美息若續升將觸發更多資金由新興市場流走＊



土耳其政府開除激進加息應對通脹的央行行長阿巴爾，市場對於貨幣政策急轉彎和通脹進一

步上升的擔憂引發該國金融市場動盪。周一（２２日）土耳其股市收跌９﹒７９％、１０年期國

債收益率從上周五（１９日）收盤的１３﹒６％漲至１８﹒８４％，美元兌土耳其里拉漲

７﹒６２％。美國國債收益率如繼續上升會觸發更多資金由新興市場流走，土耳其將只是首發，

要留意環球金融市場表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９２０ １﹒１８００ １﹒１９６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３８７０ １﹒３７７０ １﹒３９２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

