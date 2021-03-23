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即市新聞

23/03/2021 15:37

《美元走勢－羅明立》拜登加稅構想料為股市帶來不確定性

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８４　　　１０８﹒６８　　　１０８﹒７３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９４１　　　１﹒１９１９　　　１﹒１９２５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８６２　　　１﹒３８２２　　　１﹒３８４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２４９　　　０﹒９２３３　　　０﹒９２４１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６９　　　７﹒７６４６　　　７﹒７６６４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院聽證會表示，活動和就業指標已見好轉，經濟
復甦快於預期但仍未達致全面復甦。近期勞動市場繼續有改善，但仍然有不少民眾受疫情影響，
６﹒２％的失業率被嚴重低估，聯儲局將使用所有工具支撐經濟。美債收益率回落至１﹒６７厘
，美匯亦未能企穩９２水平。
　　白宮將考慮將一項約值３萬億美元的長期經濟復甦提案分成兩份法案，一項將投資於促進製
造業、改善交通系統、擴大寬頻接入和減少碳排放；另一項則有關少數族裔教育、推動醫療保健
及社區大學等方面。相信拜登將通過加稅來解決部分資金問題，但勢將受到共和黨反對，亦會為
股市帶來不確定性。
　
＊美息若續升將觸發更多資金由新興市場流走＊
　
　　土耳其政府開除激進加息應對通脹的央行行長阿巴爾，市場對於貨幣政策急轉彎和通脹進一
步上升的擔憂引發該國金融市場動盪。周一（２２日）土耳其股市收跌９﹒７９％、１０年期國
債收益率從上周五（１９日）收盤的１３﹒６％漲至１８﹒８４％，美元兌土耳其里拉漲
７﹒６２％。美國國債收益率如繼續上升會觸發更多資金由新興市場流走，土耳其將只是首發，
要留意環球金融市場表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９２０　　　１﹒１８００　　　１﹒１９６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３８７０　　　１﹒３７７０　　　１﹒３９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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