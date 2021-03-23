【夜期時段】即月期指最新報２８４５４點，跌３０點，低水４３點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４８７點，升３點，低水１０

點，最新報２８４５４點，跌３０點，低水４３點，合約成交３１１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１１２０點，升３點，高水９點，最新報１１１０６點，

跌１１點，低水５點，合約成交３７２張。

