【企業盈喜】星星地產料去年綜合稅前純利介乎２﹒９－３﹒２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》星星地產（０１５６０）發盈喜，預期截至去年１２月底止，
全年綜合稅前純利將介乎２﹒９億元至３﹒２億元，比對集團截至２０１９年１２月３１日之綜
合稅前純利約２２００萬元（經重列）及綜合稅前虧損約２００萬元（重列前）。
公司表示，預期綜合稅前純利增長，主要由於期內完成出售虹彩控股公司之股東股份及股東
貸款之非常重大出售事項。（ｓｋ）
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