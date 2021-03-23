【企業盈喜】星星地產料去年綜合稅前純利介乎２﹒９－３﹒２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》星星地產（０１５６０）發盈喜，預期截至去年１２月底止，

全年綜合稅前純利將介乎２﹒９億元至３﹒２億元，比對集團截至２０１９年１２月３１日之綜

合稅前純利約２２００萬元（經重列）及綜合稅前虧損約２００萬元（重列前）。

公司表示，預期綜合稅前純利增長，主要由於期內完成出售虹彩控股公司之股東股份及股東

貸款之非常重大出售事項。（ｓｋ）

