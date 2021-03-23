【新冠疫苗】會否提供誘因鼓勵接種？林鄭：保護自己就是最大誘因

《經濟通通訊社２３日專訊》對於政府會否提供更大誘因來提高疫苗接種率，例如可方便出

行，行政長官林鄭月娥表示，一般情形下，要在行為上有轉變，或多或少需要誘因，但強調接種

疫苗最大誘因就是保護自己，即使處於病毒傳播環境，如有感染，發病機會亦大大下降。她又引

述近日接種疫苗的終審法院非常任法官包致金亦指打針是想保護孫兒。

她表示，如果市民接種兩劑疫苗後可以與其他地方相互認可通關，港府一定會去研究爭取，

到有實際情況會交代。



＊樂意開放給更多人接種＊



她提到本港疫苗供應穩定，目前已有超過２３０萬劑疫苗到港，形容香港在疫苗問題上幸運

。她指，政府一直調整新冠疫苗接種對象，早前已經擴大接種計劃至所有３０歲以上人口，涵蓋

全港約５５０萬人，如果再有新一批科興或ＢｉｏＮＴｅｃｈ復必泰疫苗抵港，樂意進一步開放

給所有人接種，但根據專家建議，目前不會為１５歲以下人士接種疫苗。



＊研究將檢疫要求縮短至１４天＊



至於要求外國抵港人士隔離檢疫２１日的安排，林鄭月娥承認要求嚴格，但指本港仍有個案

是在檢疫１４日過後、在第１９日的檢測才確診，涉及約１０宗個案。她表示明白相關要求對很

多人構成壓力，會研究如何解決，例如將檢疫要求縮短至１４天，但同時亦必須確保有足夠保護

措施或醫學監察，確保不會構成社區感染。



＊打針後無不良反應＊



她指截至昨日止已有３６萬人接種第一劑疫苗，認為接種比率不算差。她昨日接種第二劑疫

苗後，身體並無出現問題，雖然昨日無安排其他活動，但仍工作到很晚，今早亦繼續會見傳媒

她希望公眾客觀科學化看待接種疫苗，又指建立防疫屏障需要大比例市民接種兩劑疫苗，到

時很多大家希望見到的情況，才能陸續發生。（ｈｙ）

