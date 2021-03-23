【企業盈喜】中國大冶有色金屬料去年溢利按年增長７３﹒８１％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國大冶有色金屬（００６６１）公布，預期於截至２０２０
年１２月３１日止年度收入約為２９３﹒８８億元人民幣，按年減少約１０﹒４２％，年內溢利
約３﹒０２億元人民幣，按年增加約７３﹒８１％。
主要由於有色金屬、陰極銅、黃金及白銀等之價格上漲；疫情期間公司爭取部分優惠貸款，
財務支出減少；及疫情期間本公司享受部份稅收優惠及社保費減免。（ｂｎ）
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